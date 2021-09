Uno spettacolo della natura: due daini si danno battaglia sotto gli occhi di due ragazze - VIDEO

Le due ragazze, poco prima di cena, mentre stavano raggiungendo il rifugio hanno dovuto fermare l'auto in mezzo alla strada e attendere in religioso silenzio che i due animali terminassero il loro duello.

Diversi minuti di battaglia, nello spettacolare video girato da @valeria.succi e @la_ilarrrrria e pubblicato sulla pagina Facebook del rifugio Trappisa di Sotto.