Maturità 2022, le opinioni dopo il tema d'italiano: "Covid, cambiamenti climatici e Pascoli. Tracce più facile delle attese"

Maturità 2022 al via con il tema d'italiano. Le opinioni degli studenti forlivesi? Per i liceali dello Scientifico "le tracce erano più facile delle attese. E' stato difficile scegliere o andare fuori tema". E' Giovanni Pascoli l'autore scelto nella "tipologia a - analisi e interpretazione di un testo letterario", con l'analisi del brano "La via ferrata", tratto da Myricae. La seconda proposta è stata la novella Nedda di Giovanni Verga. Per la "tipologia b - analisi e produzione di un testo argomentativo" il tema proposto è stato quello delle leggi razziali, con un testo tratto dal libro scritto da Gherardo Colombo e Liliana Segre, "La sola colpa di essere nati".

La seconda proposta è un testo tratto da Oliver Sacks, "Musicofilia", con gli studenti chiamati a ragionare sul potere che la musica esercita sugli esseri umani. La terza proposta era il discorso pronunciato dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi l'8 ottobre del 2021 alla Camera in occasione della pre-Cop26. Al centro del suo discorso, il tema del Covid, dei cambiamenti climatici e dell'importanza della scienza.

Per la "tipologia c - riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità" la prima proposta era rappresentata da un testo tratto da "Perché una Costituzione della terra" di Luigi Ferrajoli, sulla pandemia e i suoi effetti economici e sociali. Inoltre è stato proposto anche l'argomento dell'iperconnessione. "Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello", con gli studenti chiamati ad una riflessione a partire dal libro della linguista Vera Gheno e il giornalista filosofo del linguaggio Bruno Mastroianni.