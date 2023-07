Alluvione, il commissario Figliuolo traccia la road map: "Copriremo tutte le spese per i lavori urgenti"

Dopo la tappa nel Ravennate, mercoledì mattina il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, è giunto a Forlì per fare il punto della situazione sulle aree del Forlivese e Cesenate colpite dall’alluvione. Nella sede della Provincia il generale Figliuolo ha incontrato il presidente della Provincia Enzo Lattuca, i sindaci, il prefetto Antonio Corona, la vicepresidente della Regione e assessora alla Protezione Civile Irene Priolo e altri rappresentanti delle istituzioni per un approfondimento sulla situazione e sui danni subiti dalle realtà locali. Figliuolo ha parlato di "dialogo sincero, franco e pacato con i sindaci". "Copriremo le spese sostenute o da sostenere i lavori di somma urgenza, una boccata d'ossigeno per i comuni montani", ha aggiunto.