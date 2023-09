L'Arena San Domenico canta le hit dei cartoni animati con Cristina D'Avena: "Sono canzoni che portiamo nel cuore"

Arena San Domenico sold out per l'ultimo appuntamento della stagione estiva, che ha visto sul palcoscenico Cristina D’Avena & i Gem Boy. Un concerto spettacolare, in cui l’indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati, di ieri e di oggi, ha fatti vivere ad un’arena gremita l’emozione di poter cantare tutti insieme quei brani che hanno accompagnato l’infanzia di molti. Una grande serata in cui entrare nel mondo della fantasia e tornare a sognare e divertirsi tutti insieme con la grande simpatia dei Gem Boy e la voce unica e inconfondibile di Cristina D’Avena. Il concerto è presentato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Forlì.