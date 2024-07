Piazza Saffi canta e bella con i big della musica: le emozioni del concertone di Radio Bruno

Un grande ritorno a Forlì per Yoga Radio Bruno Estate, dopo la calorosa accoglienza dello scorso anno, che ha regalato una serata di musica e divertimento al pubblico di Piazza Saffi. Ad aprire lo spettacolo la “coppia di fatto” più amata della musica italiana: Renga e Nek. Il duo ha presentato il nuovo singolo “Dolcevita”, continuando poi con un medley dei brani “Meravigliosa”, “Angelo”, “Fatti avanti amore” e “Laura non c’è” che il pubblico ha cantato insieme a loro.

Nek e Renga si stanno preparando per il NYCanta, il Festival della Musica Italiana che si terrà all’Oceana Theater di New York a ottobre. A seguire i Coma_Cose che con “Fiamme negli occhi” e la nuovissima “Malavita”, hanno fatto scatenare il pubblico. Il nostro Enzo Ferrari ha chiesto loro come si sono conosciuti: “il nostro primo incontro è stato alle giostre, poi… da cosa nasce Coma_Cose” hanno raccontato. E dopo il duo è arrivato il momento più atteso con un ospite internazionale che ha segnato il tutto esaurito nel tour italiano: i Blue. La band britannica formata da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa ha letteralmente fatto impazzire le prime file con il medley di “One Love” e “My city”. Il pubblico ha cantato insieme a loro “A chi mi dice”, canzone che ha avuto un grandissimo successo nel nostro Paese e che i Blue amano riproporre a ogni data italiana.

Ad aprire la seconda parte della serata un altro duo amatissimo dalle fan che da anni speravano in una reunion: Benji & Fede! Il duo modenese torna sul palco di Yoga Radio Bruno Estate con l’ultimo singolo “Musica animale” e “Dove e quando”. Benji & Fede non hanno ancora voluto svelare se ci sarà un nuovo album. A scaldare ulteriormente il pubblico di Piazza Saffi, che ha sfidato temperature a dir poco canicolari per non perdersi lo spettacolo, arriva La Rappresentante di Lista, con un medley di “Paradiso”, “Ciao Ciao” e “Amare”. Veronica ha poi raccontato la sua esperienza cinematografica nel film “Gloria!” di Margherita Vicario, per cui ha dovuto imparare a suonare il violoncello. Dopo di lei arriva la vincitrice di Amici, Sarah, idolo dei giovanissimi, che sale sul palco accolta dagli applausi del pubblico e fa impazzire le prime file con “L’ultima volta” e “Sexy magica”.

E poi Elettra Lamborghini: la Twerking Queen fa ballare tutta Piazza Saffi con “Pistolero” e “Mani in alto”. Raggiunta da Shade hanno cantato il loro nuovo singolo “Dire, fare, baciare”. Il rapper regala poi al pubblico il medley di “Autostop”, “Bene ma non benissimo” e “La hit dell’estate”. Shade ha detto che è stato elettrizzante lavorare con Elettra Lamborghini all’ultimo singolo. A portare una ventata d’aria fresca sul palco ci pensa Arisa che incanta Forlì con la sua bellissima voce e le sue “Baciami stupido”, “Controvento” e “La notte”, accompagnata dai cori della piazza.

Con Cristina D’Avena Piazza Saffi ha cantato insieme a lei tutte le sigle dei cartoni animati che l’artista ha presentato in uno straordinario medley: “One Piece”, “Mila e Shiro”, “Kiss me Licia”, “I Puffi sanno”, “Dragon Ball”, “Doraemon” e l’immancabile “Occhi di gatto”. E’ poi il turno di Olly, fresco della collaborazione con Emma Marrone e Jvli, che fa scatenare le prime file con “Meno male c’è il mare” e “Devastante”. A Yoga Radio Bruno Estate è tempo della grande musica con la bellissima voce di Malika Ayane che ci fa ascoltare “Sottosopra” e “Senza fare sul serio” a cui seguono Wax con la sua “Caravan” e l’idolo delle giovanissime LDA coi brani “Rosso lampone” e “Quello che fa male”. Il ritmo continua con Cioffi e il suo singolo “Ex” mentre a chiudere la serata arriva Limo con “Tete a tete”.