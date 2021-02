I ristoratori: "A pranzo è 'assalto', lasciateci aprire anche a cena per evitare assembramenti"

Hanno scelto un luogo simbolico Confcommercio di Cesena, Confcommercio di Forlì, Confesercenti di Cesena e Confesercenti di Forlì, per lanciare la loro petizione. Dal ristorante Pizzeria '45 Grill', che si trova nel piazzale del distributore di benzina sulla E45 all'altezza di Borello, hanno fatto partire un coro unanime: "Lasciateci aprire anche la sera". Come è noto il dpcm salva gli esercizi pubblici che si trovano nelle aree di servizio, che non hanno vincoli di orario.

Il settore della ristorazione ma anche bar e tipologie affini sottolinea quello che è stato un vero e proprio 'assalto' all'ora di pranzo per i ristoranti. Con l'apertura anche alla sera (fino alle 21:30), hanno sottolineato i gestori e le associazioni di categoria, le presenze sarebbero meglio distribuite, evitando assembramenti.