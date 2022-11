Cop27, mobilitazione dei Fridays For Future sull'emergenza climatica: "Siamo con l'acqua alla gola"

"Siamo con l'acqua alla gola". I Fridays For Future sono stati protagonisti di un flash mob sabato pomeriggio in piazza Odelaffi, nell'ambito della mobilitazione globale sotto al grido "Free Them All". "La Cop-27 in Egitto sta dimostrando che non esiste giustizia climatica senza diritti umani - le parole dei giovani ambientalisti -. Un Paese con oltre 60.000 prigionieri politici, una conferenza sul clima sponsorizzata da Coca-Cola, nessuna libertà di manifestare pacificamente e oltre 600 delegati collegati a interessi fossili. Questa è Cop-27".