Ben 166 km tra piazza Saffi e Predappio: la festa del ciclismo con l'ultima tappa della "Coppi e Bartali"

Ultima tappa all’olandese Pascal Eenkhoorn (Team Jumbo Visma), vittoria finale all’ecuadoregno Jhonatan Narvaez (Team Ineos Grenadiers). È questo il verdetto dell’ultima tappa, 166 km con partenza e arrivo a Forlì, della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, gara professionistica di quattro giorni organizzata dal Gs Emilia di patron Adriano Amici. Venerdì il percorso si è snodato tra piazza Saffi e Predappio. Narvaez, terzo al traguardo (secondo s’è piazzato Diego Ulissi del UAE Team Emirates), ha così beneficiato dei quattro secondi di abbuono che sono risultati determinanti per sfilare la maglia di leader al ventunenne valtellinese Andrea Bagioli (Deceuninck Quick Step), il quale stamattina ne aveva tre da difendere sull’ecuadoregno classe ’97 del Team Ineos Grenadiers. Al terzo posto un altro giovane talento della Deceuninck Quick Step, il portoghese Joao Almeida, a 17”. Giù dal podio Ulissi e Nicola Conci (Trek Segafredo).

A Narvaez, oltre alla maglia “Emilia-Romagna” della classifica generale, è andata anche quella “Selle SMP” della classifica a punti e quella “Felsineo” di miglior giovane. La maglia “Sidi” legata ai gran premi della montagna se l’è invece aggiudicata lo spagnolo Julen Amezqueta della Caja Rural – Seguros.

Ad animare l’ultima frazione è stata soprattutto una fuga nata dopo una trentina di chilometri, con dieci atleti protagonisti: Santiago Buitrago (Bahrain McLaren), Edward Ravasi (Uae Team Emirates), Ben O'Connor (Ntt Pro Cycling), Johan Jacobs (Movistar Team), Luca Covili (Bardiani CSF Faizanè), Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix), Julen Amezqueta (Caja Rural Seguros), Delio Fernandez, Simon Carr (entrambi della Nippo Delko Provence) e Jan Bakelants (Circus Wanty Gobert). I dieci hanno toccato un vantaggio massimo di 3’30”, dopodiché il gruppo ha iniziato la rimonta. Gli ultimi a cedere sono stati Buitrago, Bakelants, Riesbeek e Ravasi, sui quali nel finale si era riportato Alessandro Fedeli (Nippo Delko Provence). Il gruppo dei migliori, selezionato dalle sette ascese di Rocca delle Caminate, però ha chiuso in vista dell’ultimo chilometro, così la volata è stata inevitabile, con il successo netto di Eenkhoorn (già vincitore di una tappa alla “Coppi e Bartali”, sul traguardo di Gatteo, due anni fa) e il terzo posto decisivo di Narvaez.

"È un onore per questa Amministrazione e tutta la città aver ospitato questa prestigiosa competizione internazionale - dice il sindaco Gian Luca Zattini -. È stato uno spettacolo dalle elevate prestazione atletiche e un segnale determinante per la ripartenza. Lo sport ci unisce virtualmente in un momento delicato sotto il profilo epidemiologico e ci rammenta l’importanza della sana competizione, del rispetto per l’avversario e della sfida che ci rende alleati contro il Covid. Un ringraziamento speciale al vicesindaco Daniele Mezzacapo e a tutti gli uffici del Comune che in queste settimane hanno collaborato alla realizzazione di questo straordinario evento".