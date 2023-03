Testa a testa al velodromo dopo gli sterrati: la tappa forlivese della Coppi e Bartali parla irlandese

Come nelle Classiche del Nord c'erano ampi tratti di sterrato. Ha regalato non poche emozioni la terza tappa della Coppi e Bartali, con partenza da Piazza Saffi e arrivo al velodromo di Forlì, disputata nel nome di due leggende del ciclismo forlivese, Ercole Baldini e Arnaldo Pambianco. A trionfare dopo una splendida azione partita nella discesa verso la città è stato l'irlandese Ben Healy (Ef Education First Esaypost), che ha preceduto uno splendido Domenico Pozzovivo (Israel Premier Tech) e il compagno di squadra Mark Padun.