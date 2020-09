ForlìToday ha visitato una delle aule della Scuola primaria "Saffi", una delle tante che in queste settimane è stata riorganizzata per la prevenzione del Coronavirus. Percorsi colorati per gli ingressi e le uscite, aree deliminate da adesivi sul pavimento, distanze calcolate con il metro. Ecco le novità illustrate dalla dirigente scolastica Catia Palli e dall'assessore alla Scuola Paola Casara.