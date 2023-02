Esperienza di volo per gli studenti delle superiori grazie all'Aeronautica: "Si creano legami e si impara a fare squadra"

Un’esperienza unica che l'Aeronautica Militare in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale ed il Comune di Forlì, offre agli studenti della città. Il Corso di Cultura Aeronautica, attività completamente gratuita e facoltativa, che vede la partecipazione di circa 200 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Forlì, è iniziato lunedì scorso e terminerà giovedì 23 febbraio.

Il corso è suddiviso in due parti: durante questa settimana i giovani studenti hanno seguito un ciclo di lezioni teoriche, presso la Sala Icaro del Liceo “G.B. Morgagni“, sui principi dell’aerodinamica, sugli strumenti di bordo e la sicurezza del volo con accenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo. Giovedì i ragazzi hanno effettuato una verifica sulle conoscenze acquisite durante le lezioni, che ha contribuito alla stesura di una graduatoria.

Nella seconda settimana tutti gli studenti vivranno l’esperienza del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208. Ad accompagnarli, all'Aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì, saranno i piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma) che consentiranno ai più meritevoli di sedere al posto di pilotaggio per provare in prima persona l’esperienza del volo. A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di frequenza che assegna un punteggio di merito per alcuni concorsi in Aeronautica Militare.

Al termine, sarà stesa una graduatoria finale e i primi classificati riceveranno come premio la possibilità di partecipare a uno stage all’ Aeroporto di Guidonia, sede del 60° Stormo, per indossare - in quei giorni - i panni di pilota dell'Aeronautica Militare e volare con l'aliante Twin Astir. Per i ragazzi il corso rappresenta un'occasione per avvicinarsi al mondo del volo, un mondo che offre grandi emozioni, ma che richiede impegno, competenza e passione. Per l'Aeronautica Militare, invece, è un'opportunità per essere fra i giovani ed avvicinarli alla cultura professionale e valoriale della Forza Armata al servizio del Paese.

I Corsi di Cultura Aeronautica infatti sono parte integrante del programma del centenario dell'Arma Azzurra che il 28 marzo festeggia i suoi primi cento anni e per l'occasione i nostri velivoli, i Siai U-208, hanno una nuova veste quella della livrea commemorativa. I Siai U-208 saranno inoltre impegnati nell'ambito di alcune delle manifestazioni aeree previste per questo anno molto importante, ricco di eventi in cui festeggiare con i cittadini attraverso momenti di apertura e condivisione.