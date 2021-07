Anche a Forlì, dopo il tam tam sui social, si è accesa la protesta di piazza contro l’istituzione dell’obbligo del green pass a partire dal 6 agosto, un provvedimento che conferma la linea del governo nei giorni in cui aumentano i casi e i focolai di coronavirus

Corteo "No green pass" per il centro: "I non vaccinati saranno i prossimi capri espiatori"