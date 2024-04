Presentato l'evento "Costruiamo insieme la Forlì di Domani - Giovani e Creatività nella Fabbrica del Futuro" che si terrà sabato 6 aprile alla Fabbrica delle Candele di Forlì e che è volto a tracciare le linee guida del futuro della creatività, dando spazio e voce alle aspettative, desideri e idee innovative dei giovani della città. Presenta l'incontro Paola Casara, assessora alle Politiche giovanili, Politiche per l'impresa, Servizi educativi, scuola e formazione, Servizio civile: "Si tratta di un evento che rappresenta un passo significativo verso un coinvolgimento attivo dei giovani nella costruzione del futuro della nostra città. La creatività è un catalizzatore essenziale per l'innovazione e la crescita, e il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per garantire che questa risorsa sia pienamente valorizzata".

"Grazie a questa giornata dedicata alla condivisione di idee e alla progettazione collaborativa, auspichiamo di gettare le solide fondamenta per un futuro vibrante e inclusivo per Forlì - prosegue Casara -. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento, in particolare gli studenti, le associazioni culturali e il team dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. È stato un privilegio lavorare insieme a voi in questi anni per promuovere la creatività e l'innovazione nella nostra comunità. Invito calorosamente tutti i giovani e le associazioni di Forlì a partecipare attivamente a questa iniziativa e a condividere idee e visioni per il futuro della nostra città. Insieme, possiamo costruire una Forlì migliore e ancora più creativa per tutti. Grazie ancora per il vostro impegno e la vostra partecipazione. Sono ansiosa di prendere in esame e mettere in pratica i risultati ispiratori, le sinergie e le collaborazioni che questa giornata porterà".

L'evento si prefigge di raggiungere alcuni obiettivi. Innanzitutto, tracciare lo stato dell'arte della creatività giovanile, esaminando le tendenze attuali e gettando le basi per un futuro dinamico. Per mezzo di un approccio inclusivo e partecipativo, si mira a coinvolgere attivamente i giovani gettando le linee guida del loro futuro, offrendo loro spazio e voce per esprimere aspettative, desideri e idee innovative. La giornata si articolerà in due diverse fasi, mirando a coinvolgere un ampio spettro di partecipanti. Al mattino, le classi delle scuole superiori saranno protagoniste, offrendo agli studenti l'opportunità di esplorare temi legati alla creatività e al futuro della città attraverso workshop interattivi e sessioni di brainstorming.

Nel pomeriggio, sarà il momento delle associazioni culturali e degli under 35, che avranno l'opportunità di condividere le proprie esperienze e progetti, e di collaborare attivamente con l'Assessorato per definire le linee guida della creatività del futuro. Alle sessioni del mattino e del pomeriggio prenderanno parte attiva relatori d’eccellenza, veri e propri maestri nei loro rispettivi settori, pronti a stimolare la creatività e le idee dei partecipanti. Marco Sabiu, direttore d'orchestra e compositore, attraverso la Musica, guiderà a esplorare nuovi territori sonori e a dare vita a progetti musicali innovativi. Luca Pagliari, giornalista e storyteller esperto di Innovazione e Comunicazione, con parole e immagini, solleciterà a pensare fuori dagli schemi e a trasformare le nostre visioni in azioni per il futuro. Federico Bellini, drammaturgo, e Giovanni Ortoleva, giovane attore di talento, ci inviteranno a esplorare il mondo del Teatro di oggi e di domani, suscitando emozioni e suggestioni che ci condurranno a rivedere e riprogettare le fondamenta della creatività futura. Le parole chiave dell'evento saranno giovani, creartività, futuro e fabbrica e delineano il cuore pulsante di questa iniziativa, che mira a ispirare, coinvolgere e trasformare. Tramite un'esperienza coinvolgente e interattiva, i partecipanti saranno chiamati a riflettere in modo critico sulle sfide e sulle opportunità che il futuro riserva, contribuendo così a creare una comunità più consapevole, inclusiva e partecipativa.