Una parte di tetto crolla in una palazzina, vigili del fuoco in via Decio Raggi

Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato un intervento giovedì pomeriggio intorno alle 14 per un crollo avvenuto in una palazzina in via Decio Raggi. Il fatto è avvenuto al civico 187 della trafficata arteria per Meldola, nei pressi dell'incrocio con via Quartaroli, dove ci sono due palazzine di vecchia costruzione collegate da una porzione di tetto in comune. A causa di possibili infiltrazioni, questa parte di tetto è crollata, ma per fortuna non vi sono stati feriti. Una parte della palazzina non ha l'agibilità e chi vi abita ha già trovato sistemazioni alternative. Sul posto Polizia Locale, vigili del fuoco e tecnici del Comune per le verifiche tecniche.