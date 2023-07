Da un lato all'altro della diga di Ridracoli sopra a un filo: al funambolo Andrea Loreni riesce l'attraversata dei record

Uno spettacolo nello spettacolo quello che sabato, dalle 18, ha preso vita tra le due sponde della Diga di Ridracoli, unendo idealmente e fisicamente i due comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna. Straordinario protagonista di questa emozionante impresa è stato Andrea Loreni, il funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze, che ha percorso recentemente l’incredibile camminata fra i grattacieli di Milano. L'impresa è stata portata a termine: 410 metri di traversata ad un'altezza di circa 140 metri

A Ridracoli l’impresa è stata unica: oltre a essere la più lunga camminata al mondo realizzata con contrappesi umani, è stata anche il record personale di lunghezza dell’artista Loreni, che ha superato la distanza di 350 metri percorsi in occasione della traversata del 2022 a Frassinetto (Torina) a 300 metri. Uno spettacolo mozzafiato, organizzato da Pro Loco Santa Sofia, associazione di promozione sociale, culturale e turistica del territorio, in collaborazione con Atlantide Soc. Coop. Soc. P.A, che precede con questo evento anteprima, il 32esimo Festival di arti performative “Di Strada in Strada” 2023 - “Innovative Tradizioni”, manifestazione che si svolge a Santa Sofia e nelle frazioni di Spinello e Corniolo dall’11 al 15 agosto di ogni anno.