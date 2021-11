Resta incastrato con le corna in un pezzo di recinzione: daino salvato e rimesso in libertà

Lieto fine per un daino che, nella giornata di domenica intorno alle 14, è rimasto impigliato in una rete da recinzione all'interno del comune di Santa Sofia, in località Spugna. L'animale dopo circa un'ora di lavoro è tornato libero grazie all'impegno della Polizia Provinciale. La recinzione, fanno sapere, verrà rimossa il prima possibile per evitare che accadano altri episodi simili. A segnalare il daino, esemplare maschio di circa 3-4 anni, è stato un escursionista di passaggio. Inizialmente molto impaurito, durante le operazioni di soccorso è stato calmato con qualche carezza per poi riprendere la libertà senza nessun problema fisico.