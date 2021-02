Un centro vaccini per 150mila persone, il sindaco: "Unico strumento per tornare alla normalità"

Nella stessa area della fiera, in questo caso verso il Palazzetto dello Sport, resterà in funzione il 'drive in' per i tamponi. “Con l'attività fieristica ferma, l'area della Fiera è stata riconvertita a cittadella sanitaria a servizio della popolazione – spiega il sindaco Gian Luca Zattini -. Invito tutti a vaccinarci senza preoccupazione, il vaccino è stato già somministrato a milioni di persone e i casi di reazioni avverse si contano su una mano, nessuno dei quali mortali. Il vaccino è l'unico strumento che abbiamo per tornare a vivere normalmente e rilanciare l'economia”.