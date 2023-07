Dal concordato ai nuovi investitori: ora Fidia rilancia il nuovo stabilimento inaugurato 5 anni fa

Martedì mattina cancelli aperti allo stabilimento di Fidia Spa, in via Balzella 76. L'industria metalmeccanica, il cui avanzato impianto era stato inaugurato meno di 5 anni fa, ha visto un lungo periodo di crisi, con il concordato preventivo e l'ingresso di nuovi investitori. Messo alle spalle il periodo di difficoltà, ora il nuovo stabilimento forlivese, ben visibile dalla tangenziale, è pronto al rilancio. Nel 2023 gli ordinativi sono schizzati in alto. Alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, il neo vicepresidente esecutivo Luigi Maniglio, in rappresentanza dei nuovi azionisti di Fidia, ha illustrato il nuovo corso del gruppo. Fidia approda a Forlì quasi 40 anni fa, quando il gruppo piemontese strinse un accordo societario con Bruno Cortini della Meccanica Cortini, quindi con una sede prima in via Gorizia, poi in viale Bologna, alla Cava, con siti produttivi molto più piccoli dell'attuale. I via Balzella quindi la scelta di concentrare a Forlì le produzioni più innovative.