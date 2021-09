Dal Festival Mosto nasce un progetto di valorizzazione territoriale che coinvolge tutta l’Alta Val Bidente

Archiviata la quinta edizione del festival Mosto (il succo delle storie), il festival di narrazione prodotto da Poderi dal Nespoli, che vede protagonisti ogni anno scrittori, filosofi, attori e musicisti, giornalisti, opinionisti di fama nazionale che si ritrovano nella nostra valle con un unico obiettivo: quello di raccontare e condividere storie.

"Proprio da questa volontà di raccogliere e raccontare storie, nasce il progetto parallelo di valorizzazione territoriale pensato insieme a tutti i comuni da Forlì fino all’alta Val Bidente per provare a raccontare la nostra bellissima vallata, ‘’alla maniera di mosto’’, mettendo più a fuoco quindi la narrazione del territorio rispetto a ciò che fanno i video di promozione turistica classica", spiegano Francesco Samorani, assessore al Turismo del Comune di Civitella; Elisa Deo, sindaco di Galeata; Ilaria Marianini, assessore al Turismo del Comune di Santa Sofia; e Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola.

"Grazie al sostegno di Romagna Acque e alla collaborazione con l’associazione Città di Ebla è stato realizzato un primo video dove sono protagonisti i luoghi, la natura l’arte e le opere visti da Matteo Caccia, direttore artistico del Festival, autore e conduttore radiofonico - proseguono gli amministratori -. Il video, proiettato in anteprima durante Mosto, verrà utilizzato da tutti i comuni coinvolti, da Forlì a Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia, come strumento di promozione territoriale per trasmettere le emozioni che il nostro territorio è in grado di offrire, dal punto di vista culturale, enograstronomico e naturale che risulta essere unico al mondo, unico come la Romagna".