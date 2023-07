Alle prime luci dell'alba di martedì anche il Forlivese è stato sferzato da violente raffiche di Garbino. Nella prima periferia della città il vento ha sfiorato i 100 chilometri orari. Oltre 200 le richieste d'intervento dei Vigili del Fuoco per rami e alberi pericolanti. Alcuni sono crollati sulle auto in sosta, come accaduto in viale Spazzoli e via Valsalva.

