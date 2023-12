Carrello più vuoto e acquisti più frequenti: come cambia la spesa con l'inflazione. I numeri di Cia-Conad

Commercianti Indipendenti Associati, una delle cinque cooperative che formano il sistema Conad e che vede a Forlì il suo quartier generale, ha investito negli ultimi 5 anni nel solo territorio forlivese circa 120 milioni di euro e altri 80 sono previsti come investimenti per i prossimi cinque. In totale quindi fa 200 milioni di euro in dieci anni come volano per accrescere l'economia cittadina.

