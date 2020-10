Decreto chiusure alle 18, la protesta di bar, ristoranti, chioschi e ambulanti: "Siamo sotto attacco"

Si è tenuta venerdì mattina in piazza Ordeflaffi la manifestazione di protesta contro le nuove restrizioni del Governo del settore Horeca e del suo indotto. Tra i contestatori dell'ultimo Dpcm anche volti noti della ristorazione forlivese. "Ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie e locali di ogni genere, come palestre, scuole di danza, teatri, non possono essere né criminalizzati né additati come untori”. Tutti hanno diritto di lavorare, il lavoro è vita", spiegano le varie rappresentanze delle categorie scese in piazza venerdì mattina. Presente, per esprimere il suo supporto, anche il sindaco Gian Luca Zattini.