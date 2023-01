Episodi di "ordinario degrado" in corso Mazzini: ubriachi litigano, se la prendono con le auto in sosta e bloccano la squadra di Alea

Il primo tratto di corso Mazzini, dietro il palazzo delle Poste, è oggetto negli ultimi mesi di diversi episodi di degrado sociale, sotto forma di schiamazzi, danneggiamenti, ma anche liti e ubriachezza molesta. Vengono riportati episodi di urina e feci abbandonati sotto i portici e minacce ai passanti. Nel video, girato la settimana scorsa, c'è la testimonianza di uno dei tanti episodi di problemi serali: una lite sotto l'evidente effetto dell'ebrezza alcolica (le bottiglie sono in mano dei litiganti) sfocia in un'interruzione del servizio pubblico della raccolta dei rifiuti (dato che la squadra di Alea è costretta a indietreggiare fino a quando non arriva una pattuglia dei carabinieri), ma anche gesti di violenza contro le auto in sosta.