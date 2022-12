E'il match più atteso dell'anno dai tifosi biancorossi. E che affronteranno da capolista. Il Palafiera si trasformerà in una bolgia per il derby contro la Fortitudo Bologna, che chiuderà il girone d'andata del campionato di A2. In via Punta di Ferro si profila il record stagionale di spettatori, che sfiorerà i 4mila tifosi.

Leggi la notizia completa