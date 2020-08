Di Strada in Strada, partito il festival degli artisti di strada con il prologo a Corniolo

E' partito mercoledì, con il prologo a Corniolo, e va avanti fino al 16 agosto il festival Di Strada in Strada a Santa Sofia. Gli spettacoli vanno a coprire l'universo delle arti performative, del circo teatro, della commedia dell'arte, del teatro di figura, della magia, della comicità. In un anno in cui tutto sembrava essersi fermato la Pro Loco di Santa Sofia ha continuato a progettare e sviluppare il Festival Internazionale “Di Strada In Strada”. E così la XXIX edizione può aver luogo nel massimo rispetto della legislazione vigente, in sicurezza e, come da tradizione, con un elevato standard artistico.

In questa edizione però, per motivi logistici e di sicurezza, non saranno presenti gruppi musicali e non avrà luogo neppure il dopo festival all’interno del Parco. Di Strada in Strada infatti si svolge in 6 piazze chiuse, circoscritte e ad accesso contingentato che diventano per quelle sere 6 “Teatri sotto le stelle”. Ogni piazza potrà ospitare (e quindi fare sedere) da 150 a 199 persone a seconda delle dimensioni e degli spettacoli programmati. Le sei "piazze" prescelte sono il Parco della Resistenza (Parco Alto), l'Area Feste della Canonica (Via Nefetti, adiacente alla chiesa), Piazza Gentili, Via Risorgimento (ex Pesa), Via Giovannetti e P.zza Mortano. Ogni “Teatro sotto le Stelle” o “Piazza Contingente” avrà in cartellone 2 spettacoli.

Il programma

Da venerdì 14 a domenica 16 agosto nelle piazze di Santa Sofia

Il clou del festival. Vanno in scena tutte le sere (eccetto dove specificato) gli spettacoli di: Duo Ogor, I Luchettino, Puéril Péril Compagnie Cirque, Pauline Zoe Circus, Compagnia Legni a Galla, Abraxa Teatro, The Black Blues Brothers, Magico Turra, Cié E1inz, Fabio Saccomani, Ciè Des Cieux Galvanisés, Dolly Bomba (solo 14 e 14 agosto) e Chilowatt -Electrik Company+ (solo 16 agosto).

Ogni piazza prevede due turni (orari) di spettacolo che variano leggermente a seconda della piazza. Indicativamente: il primo turno inizia alle 20.30 circa e termina alle 22.00 circa; il secondo turno inizia alle 22.30 circa e termina alle 00.00 circa.

Biglietti

Il costo del biglietto varia per età:

Da 0 a 4 anni: gratuito con bambino in braccio all’adulto

Da 5 a 13 anni: 5 euro

Da 14 anni in poi: 10 euro.

Il biglietto è valido per una sera e non vi sarà la possibilità di fare l’abbonamento per più sere. I biglietti sono acquistabili tramite la app “Di Strada in Strada”, nel sito della Pro Loco all’indirizzo www.prolocosantasofia.it e la sera stessa all’ingresso della piazza scelta, previa disponibilità dei posti. Tutte le informazioni e i programmi del Festival sono disponibili sul sito ufficiale www.distradainstrada.com.