Dieci anni di ricerca messi nero su bianco: ecco il libro che racconta il patrimonio storico dell’Ausl Romagna

Sonia Muzzarelli, conservatrice del patrimonio storico-artistico dell’Ausl della Romagna presenta il primo volume dedicato al patrimonio culturale dell’Ausl Romagna.L’autrice racconta come si è formato il patrimonio culturale dell’Ausl Romagna, una delle più grandi aziende sanitarie italiane. “Con la nascita dell’Ausl Romagna - spiega Sonia Muzzarelli - il patrimonio delle Ausl soppresse, tra cui il patrimonio culturale soggetto a vincolo, fu tutto trasferito all’Ausl della Romagna richiedendo un importante lavoro di ricerca e catalogazione. La revisione, terminata nella primavera del 2020, ha dato una visione globale della collezione aziendale, oggi descritta nel catalogo “La Cura attraverso l’Arte, il Patrimonio Culturale dell’Ausl della Romagna”.Il rilevante patrimonio storico-artistico, che da oltre otto secoli è strettamente connesso alla storia sociale e sanitaria dei settantacinque comuni compresi nelle tre provincie di riferimento, ci darà la possibilità di percorrere un ideale viaggio nel tempo, alla scoperta di un vero e proprio “Museo” diffuso della Storia Sanitaria Romagnola. Il fil rougedella narrazione sarà assegnato a macro argomenti comuni a tutti i territori toccati nella pubblicazione. Si parlerà dei “Grandi Donatori”, che hanno contribuito alla costituzione di quella che oggi è l’azienda sanitaria romagnola, per giungere poi alle vicende storico assistenziali, che hanno portato alla conformazione strutturale degli ospedali “Maggiori” romagnoli. Un accenno poi agli ospedali storici romagnoli, che evidenzia come l’Ausl Romagna faccia parte dell’Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani (Acosi), e, per concludere, un inedito dedicato all’arte pubblica che, inaspettatamente, interessa anche le cappelle ospedaliere. La novità assoluta del catalogo è anche la sua accessibilità gratuita, poiché sarà visibile e scaricabile collegandosi al sito Ausl alla pagina del patrimonio artistico aziendale, tramite Qr Code.”