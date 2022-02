TuttoBene - La differenza tra dieta classica e dieta sostenibile, il segreto per conservare nel tempo i benefici

Come prendersi cura di sé stessi? Come difendersi dalle malattie e mantenersi in buona salute? ForlìToday e "TuttoBene Tv" - programma televisivo nazionale curato dal giornalista Roberto Feroli, in collaborazione con la giornalista Federica Mosconi - si mettono assieme per diffondere le buone prassi per la prevenzione e il benessere personale. Due aspetti più che mai importanti specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria.