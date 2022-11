Disabilità, il bilancio della Fondazione Caffè Salato: "Svilupperemo nuove soluzioni abitative"

La Fondazione Caffè Salato - costituita il 22 novembre del 2021 su iniziativa di CavaRei Impresa Sociale insieme a otto famiglie forlivesi con figli o parenti disabili e cinque aziende profit del territorio (Cosmogas, Dorelan, Estados Caffè, Gencom e Podere dal Nespoli) - ha celebrato il primo anno d'età. Sono stati organizzati una serie di incontri gratuiti sugli strumenti giuridici previsti dalla normativa, uno sportello legale per le famiglie, corsi di formazione per amministratori volontari di sostegno, servizi e assistenza per aiutare a costruire il futuro delle persone con disabilità.