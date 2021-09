Donati alla scuola le opere di Irene Ugolini Zoli, "strappate" prima della demolizione dell'ex Universal

In occasione del primo giorno di scuola, il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore alle Politiche Educative Paola Casara hanno inaugurato l’allestimento delle opere della pittrice Irene Ugolini Zoli nella scuola “Marco Palmezzano”, il cui istituto comprensivo è stato dedicato proprio alla pittrice forlivese. Le opere provengono dagli "strappi" dai muri interni dell'ex Universal di via Nullo prima della demolizione dell'edificio per costruire degli alloggi sociali.

Leggi la notizia