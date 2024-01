La palestra travolta dall'alluvione: importante donazione della Bcc alla "Ginnastica Forlì" per l'acquisto di attrezzature

La Banca Bcc ha consegnato un assegno da 55mila euro alla associazione sportiva dilettantistica "Ginnastica Forlì" colpita dall'alluvione dello scorso maggio. La donazione è avvenuta lunedì mattina in Comune alla presenza del vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. La somma è stata impiegata per l'acquisto delle attrezzature utilizzate nella palestra allestita alla Fiera di Forlì e che sarà in futuro trasferito nella sede della "Ginnastica Forlì".

L'alluvione ha infatti devastato la struttura più attrezzata per questa disciplina in città, la palestra di via Isonzo, che trovandosi proprio di fronte all'argine del fiume Montone e a poca distanza da uno dei punti in cui il fiume ha rotto gli argini allagando il quartiere San Benedetto, ha subito danni per 700mila euro. Il Comune ha allestito una palestra provvisoria in un padiglione della Fiera di Forlì: si tratta di uno spazio di 1.000 metri quadri con bagni e spogliatoi che resterà in servizio circa due stagioni sportive.I lavori di recupero della palestra di via Isonzo, infatti, non saranno immediati, sebbene in parte coperti da una donazione di Conad per 300mila euro.