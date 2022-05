Drammatico schianto con un'auto davanti al Parco Urbano: motociclista muore in viale dell'Appennino

Un motociclista di 49 anni ha perso la vita in uno schianto contro un'auto verificatosi lunedì mattina, intorno alle 10.30, in viale dell'Appennino all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Pertini, l'arteria che conduce al Parco Urbano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto stava percorrendo viale dell'Appennino in direzione del centro di Forlì, quando, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, è avvenuto lo scontro contro una moto che proveniva dalla direzione opposta.

