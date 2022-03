Piazza Saffi si spegne per un'ora, illuminata solo dalle candele che chiedono la pace per la Terra

Dopo lo sciopero per il clima di venerdì, si è bissato sabato quando si è celebrato anche quest'anno l'evento del Wwf 'Earth Hour', l’Ora della Terra. “Earth Hour” è la grande mobilitazione globale del Wwf giunta alla sua quindicesima edizione che parte dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora. A Forlì dalle 20.30 alle 21.30è stata spenta l’illuminazione di Piazza Saffi e alle 21 ha avuto luogo il flash mob a lume di candela, con le parole 'Pace per la Terra' scritte in terra.