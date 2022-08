In Romagna Fratelli d'Italia schiera due donne: le priorità di Buonguerrieri e Farolfi

Debutta anche a Forlì la squadra di Fratelli d'Italia schierata per le prossime elezioni politiche. A presentare idee e programmi del partito di Giorgia Meloni, il primo in Italia secondo tutti i sondaggi, accreditato sopra al 22-23%, sono stati Alice Buonguerrieri (candidata all'uninominale alla Camera per il collegio di Ravenna), Marta Farolfi (candidata all'uninominale al Senato per il collegio di Rimini-Forlì-Cesena), Alberto Balboni (candidato all'uninominale al Senato per il collegio di Ferrara-Ravenna), Marco Lisei e Tommaso Foti che in Romagna sono schierati nei listini plurinominali, oltre che in collegi in Emilia.