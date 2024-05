Si presenta la lista dei 32 candidati al Consiglio comunale della Lega. Nella lista ci sono i nomi di tre assessori uscenti, dal vicesindaco Daniele Mezzacapo (capolista), all'assessora Andrea Cintorino e all'assessora Barbara Rossi. Tra i 'big' locali del Carroccio ricandidati anche il consigliere regionale e capogruppo uscente in Consiglio comunale Massimiliano Pompignoli e il segretario comunale Albert Bentivogli.

Elezioni, la Lega presenta i candidati: "Partiamo per vincere ancora una volta, e la partita si inizia sullo zero a zero"