"Era una discarica a cielo aperto, ora è un'area funzionale": ecco il parcheggio innovativo che assorbe l'acqua

Ottanta nuovi posti auto, di cui due destinati a persone con disabilità. Si amplia l'offerta dei posti auto in centro storico, con l'inaugurazione della nuova area sosta in via Romanello, elemento strategico per la vicinanza al polo museale del San Domenico e con la Fabbrica delle Candele. Le soluzioni progettuali si sono ispirate ai principi di rigenerazione urbana, ecosostenibilità e basso impatto ambientale (Progetto Sos4Life) della Regione Emilia Romagna, configurando il parcheggio come “Parcheggio Verde”, costituito da materiali permeabili e prevalenza di aree verdi nell’area destinata a parcheggio.

IL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA ROMANELLO - La spiegazione nel dettaglio