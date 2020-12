Come agiscono i Vigili del Fuoco in caso di valanga: le immagini dell'esercitazione

Addestramento sulla neve per le squadre Speleo Alpino Fluviali dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena. L'esercitazione si è svolta venerdì in Campigna in occasione della Giornata Mondiale della Montagna. In particolare il personale del 115 ha simulato la ricerca di persone travolte da valanghe con l’uso di strumentazione speciali, sonde e pale da neve.