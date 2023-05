Risparmi "bloccati" in Eurovita, affollata assemblea di Federconsumatori: "C'è chi ci ha messo anche 120mila euro"

Da diversi giorni gli uffici di Federconsumatori sia a Forlì che a Cesena ricevono ogni giorno decine e decine di persone e di telefonate in merito alle varie notizie relative al commissariamento dell’Eurovita, chiedendo di essere tutelati ed informati. Allo stato attuale si contano già 85 richieste e oltre 220 contatti di vari genere a livello provinciale. Per fare fronte a questa emergenza e per informare i risparmiatori l’Associazione Federconsumatori Provincia di Forlì – Cesena ha organizzato due assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza sia a Forlì che a Cesena: a Forlì ieri, mercoledì, nella sala Lama Cgil Via Pelacano 7 e oggi, giovedì, a Cesena, alle 16 presso il salone della Cgil Via Plauto 90 Cesena.