Dopo Miami e Parigi gli Extraliscio fanno tappa a Forlì: show all'Arena San Domenico

Nel terzo appuntamento della rassegna L’Arte è Vita, domenica ForlìMusica ha ospitato gli Extraliscio, per la prima volta in concerto con l’Orchestra Bruno Maderna diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Un cortocircuito tra tradizione e futuro per un concerto imperdibile con i brani dell’album “È bello perdersi”, i brani del nuovo album “Romantic robot” e il nuovo singolo di Luca Barbarossa e Extraliscio intitolato “È così”. Riarrangiati da Roberto Molinelli in una nuova sorprendente veste.

La musica degli Extraliscio, che unisce la musica folk a chitarre noise, elettronica, rock, jazz e pop in un’esplosione di suoni, incontra per la prima volta un’orchestra sinfonica in concerto. Gli Extraliscio per l’occasione hanno arrangiato i loro brani in una nuova veste creando un ulteriore cortocircuito tra la musica folk, la musica sinfonica e l’elettronica per un live che si preannuncia ricco e unico.

La stima professionale e l’amicizia tra gli Extraliscio e il Maestro Roberto Molinelli si sono consolidati al 71° Festival di Sanremo, dove il Maestro ha diretto l’orchestra per gli Extraliscio sul palco del Teatro Ariston nei due brani “Bianca Luce Nera” ft. Davide Toffolo e “Medley Rosamunda”. Il gruppo è stato accompagnato dal’Orchestra Sinfonica Maderna e dalla consolidata band composta da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Mili (tromba, tastiere e trandocord) e Marco Frattini (batteria).