"La creatività dei giovani è profondamente cambiata". E la Fabbrica delle Candele si aggiorna

La Fabbrica delle Candele sfida il Covid e si rilancia come nuova “casa dei giovani”. In che modo? Aumentando le sue dotazioni, anzitutto con un palco e l'impianto di illuminazione allestiti nella piazzetta interna del centro giovanile di viale Salinatore, per permettere più attività all'esterno, ma anche nuove tecnologie, un logo e soprattutto dotandosi di un direttore artistico.