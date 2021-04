Facoltà di Medicina, primo giorno di lezioni nei laboratori dell'ospedale. Gli studenti: "Siamo molto emozionati"

Un giorno "epico" per Forlì e per la Romagna, come l'ha definito il professor Franco Stella, coordinatore del corso di Laurea di Medicina per la sede Forlì e già direttore della Chirurgia Toracica di Ausl Romagna e direttore della Scuola di Specialità di Chirurgia Toracica dell'Università di Bologna. Venerdì sono state ufficialmente inaugurate le aule laboratorio all'ospedale "Morgagni-Pierantoni", nel padiglione Valsalva. "E' una giornata storica - ha evidenziato il sindaco Gian Luca Zattini -. E' fantastico vedere la realizzazione di un percorso così difficile, ma ricco di soddisfazioni, che cambia e cambierà la nostra città, la nostra qualità della vita e la nostra sanità".

Ad ottobre la partenza delle lezioni al campus universitario di via Corridoni per i primi 95 studenti. Al completamento del ciclo di studi, tra 5-6 anni, Forlì potrà contare circa 600 studenti universitari in più, che si aggiungono agli oltre 5.500 già presenti al campus, a cui si affiancano già ora circa 200 tra docenti e ricercatori e altre 250 unità di personale amministrativo. Insomma, ormai una "città nella città", a 31 anni dal varo della sede distaccata dell'Università di Bologna a Forlì e in Romagna.