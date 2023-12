Festa dell'Immacolata, apre le porte la nuova chiesa di Vecchiazzano: "Dà il senso della comunità"

E' stata inaugurata venerdì, giorno della Festa dell'Immacolata, la “Nostra Signora del Rosario di Fatima”, nuova chiesa di Vecchiazzano che sorge in via Borghina. "La burocrazia non risparmia neanche la casa del Signore - scherza il sindaco Zattini durante la cerimonia inaugurale - ma è venuta fuori una chiesa bella, accogliente, una chiesa che ti dà il senso che, attorno a queste mura, c'è una comunità". Don Daniele Marzotto, superiore della comunità, aggiunge: "Tante persone con dedizione e generosità ci hanno sostenuto".

La chiesa sorta in appena nove mesi esprime il carisma del luogo, legato profondamente a Fatima. Le vetrate frontali, per esempio, ne raccontano le apparizioni tra il maggio e l’ottobre del 1917; all’interno, l’abside narra l’Ultima Cena. “La chiesa può accogliere duecento persone - spiega padre Marzotto - manca ancora qualche piccolo particolare ma è fruibile, alcuni dettagli verranno sistemati più avanti”. Prima di questo luogo veniva usato per il culto una cappellina piccola, per una quarantina di persone e, specialmente nelle celebrazioni festive, una tensostruttura che per sei anni ha svolto la funzione di chiesa. L’affluenza, però, è diventata tale da giustificare l’edificazione di una nuova sede liturgica. Il progetto della nuova chiesa, a firma dell’architetto Lorenzo Raggi e realizzata dall’impresa edile Stylcasa, è stato pensato proprio per soddisfare le necessità spirituali del centinaio di persone che comunemente si ritrova nell’opera dei Servi del Cuore Immacolato di Maria.