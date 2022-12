Le acrobazie in bici di Vittorio Brumotti, il videomapping e il grande albero: si accende il Natale di Forlì

Le evoluzioni in bici di Vittorio Brumotti e della sua squadra di biker. La fiaba de "Lo schiaccianoci" trasformata in un videomapping che dà un tocco di magia ai palazzi che circondano Piazza Saffi. Il grande abete sintetico, animato da luci ed addobbi. Il sindaco Gian Luca Zattini, affiancato da tutti i componenti della giunta comunale, ha dato il via ufficiale al calendario degli eventi natalizi che animeranno il centro storico fino all'Epifania. Il giorno dell'Immacolata è stato dedicato all'accensione ufficiale dell'albero, da quest'anno sintentico. Un bagno di folla ha partecipato alla festa, prendendo d'assalto i banchi del Mercatino di Natale allestito nell'anello di Piazza Saffi. Affollati anche i corsi, per la corsa al regalo.

LA CRONACA DELLA FESTA - Il sindaco Zattini: "Noi faremo sempre il Natale"