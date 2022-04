Forlì celebra la Liberazione: i bimbi cantano l'inno d'Italia, il sindaco ricorda Sergio Giammarchi

Forlì ha celebrato il 77esimo anniversario della Liberazione Nazionale. La cerimonia si svolta in piazza Saffi, aperta con la deposizione di corone commemorative al Sacrario ai Caduti per la Libertà e ai lampioni dei Martiri e seguita dall'intervento del sindaco Gian Luca Zattini. La mattinata di festa è proseguita con la premiazione degli studenti vincitori dei concorsi indetti per il 25 Aprile 2022, dedicati in modo particolare al partigiano Sergio Giammarchi, recentemente scomparso. Tra i presenti (relatrice ufficiale il presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni) anche la vincitrice della Sezione Manifesti Martina Miti, della classe 4B, del Liceo Artistico Musicale “Canova”.

Al Parco Urbano “Franco Agosto” sono stati organizzati nel pomeriggio momenti di gioco per bambini, attività ricreative e gli stand delle rappresentanze di Associazioni di volontariato che operano sul territorio e del gruppo Alpini con vino e ciambella. Tra il calendario degli eventi anche il tradizionale Concerto della Banda Città di Forlì e il “Concerto Partigiano”, evento musicale a cura delle Associazioni partigiane e dei ragazzi che hanno partecipato al concorso del 25 Aprile del Comune di Forlì.