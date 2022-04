Gruppi mascherati, sfilate e luna park: Forlimpopoli in festa con il grande ritorno della Segavecchia

Grande festa a Forlimpopoli per il ritorno della Segavecchia. Fino al 10 aprile suoni, luci, colori, calamiteranno a Forlimpopoli migliaia di persone che si riverseranno per le vie e nelle sue accoglienti vie e piazze. L’antica festa è tornata ad animare le vie e le piazze del centro storico della cittadina romagnola con un fitto programma, pensato per soddisfare i gusti di tutti: eventi culturali e sportivi, mostre, musica, sfilate, giochi, prelibatezze culinarie e tanto altro.