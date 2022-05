Caterina, donna anticonformista: riparte il festival dedicato alla Signora di Forlì

Riaccesi i riflettori sulla nuova edizione del Festival della città di Forlì, dal titolo "Festival di Caterina Sforza. L'Anticonformista 2022", con la direzione artistica dell'attrice e scrittrice forlivese Eleonora Mazzoni. Il Festival si configura come una rassegna multidisciplinare intesa a valorizzare la figura di Caterina Sforza, tra le più emblematiche del Rinascimento italiano, sia restituendo al largo pubblico il contesto storico di riferimento, sia come evento di spettacolo che proietterà nella contemporaneità i caratteri distintivi di questo personaggio, primo fra tutti il suo essere anticonformista. Giovedì è partita l'anteprima del festival, che vede tre appuntamenti di avvicinamento alla figura storica di Caterina Sforza per docenti, studenti degli Istituti scolastici superiori, universitari, oltre che per tutta la cittadinanza. Il festival avrà luogo dal 16 al 18 giugno.