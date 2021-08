Lavori in corso per un imponente palco in piazza Saffi: Forlì si appresta ad essere per tre sere la capitale del videoclip

Sono in corso giovedì pomeriggio i lavori per montare il grande palco in piazza Saffi sul lato del palazzo delle Poste

Sono in corso giovedì pomeriggio i lavori per montare il grande palco in piazza Saffi sul lato del palazzo delle Poste, per accogliere nelle tre serate di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip, con una capienza di mille persone a serata. Ecco spiegate le caratteristiche delle tre serate del maxi-evento in piazza Saffi.