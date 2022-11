Una fiaccolata in centro storico contro l'obbligo vaccinale: "Siamo per la libera scelta"

Come in altre 70 città italiane, anche a Forlì si è svolto martedì sera un corteo in difesa della libertà di scelta e di cura in previsione della prossima pronuncia da parte della Corte Costituzionale in merito all'obbligatorietà dei vaccini. Riunitosi in Piazzale della Vittoria, il corteo si è incamminato lungo Corso della Repubblica, via Cignani, via Del Lazzaretto, per concludere in Piazza Venti Settembre davanti al tribunale.