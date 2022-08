Caldo e siccità. Divampano gli incendi nel Forlivese. Dopo quello che ha mandato in fumo ettari di boscaglia nella vallata del Bidente, i Vigili del Fuoco hanno spento un rogo che ha interessato alcune sterpaglie in via Marco Briganti, a San Martino in Strada. Il personale del 115 è stato impegnato con due squadre. Le immagini sono state girate da un lettore che ringraziamo.