"Dopo di noi ci deve essere ancora amore": la Fondazione Caffè Salato per le famiglie con figli disabili

“Il dopo di noi? Va costruito durante e insieme. Perché dopo di noi, ci siamo innanzitutto noi”. È con questo spirito che coniuga intraprendenza, creatività e partecipazione che la neonata Fondazione Caffè Salato si è presentata venerdì mattina al Refettorio San Domenico. Costituita nell’autunno scorso su iniziativa di CavaRei Impresa Sociale insieme a 8 famiglie con figli disabili e a 6 aziende profit del territorio forlivese (Cosmogas, Dorelan, Estados Caffè, Gencom e Poderi dal Nespoli 1929), la Fondazione Caffè Salato ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sul tema del “Dopo di noi” per Istituzioni, famiglie, imprese e terzo Settore, fornendo servizi e assistenza per aiutare a costruire il futuro delle persone con disabilità. Un futuro che preveda la continuazione dell'amore delle loro famiglie e non semplici ricoveri.

“Questa Fondazione nasce dall’esigenza di fornire una risposta sempre più qualificata ai tanti bisogni delle famiglie con figli disabili, che si trovano spesso spaesate e senza riferimenti quando si tratta di pensare al futuro dei loro ragazzi” dichiarano Donatella Buratti e Maurizia Squarzi, rispettivamente presidenti di Fondazione Caffè Salato e CavaRei Impresa Sociale. “Nel corso dell’evento di presentazione abbiamo spiegato come è stato possibile mettere insieme Terzo Settore e aziende profit per un’iniziativa di questo genere, che non poteva che nascere proprio a Forlì, città all’avanguardia sui temi del welfare e del sostegno e inclusione delle persone disabili”.

