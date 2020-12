"Forlì Christmas, la magia della luce". Natale addobbato a festa: otto secoli di storia "affrescati" sul Municipio

Otto secoli di storia e arte della città "affrescati" sul Municipio e sulla Torre di San Mercuriale. Per veicolare un messaggio di "resistenza e rilancio". Forlì punta forte sul videomapping, dopo il successo dell'esperienza dello scorso anno, e su una città con i corsi e le vie principali illuminate per donare ai cittadini un Natale di "stupore e sollievo". L'assessore al Centro Storico, Andrea Cintorino, e il sindaco Gian Luca Zattini hanno presentato così "Forlì Christmas, la magia della luce", allestimento natalizio realizzato in collaborazione con Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gruppo Hera, Romagna Acque Società delle Fonti, Unica Reti e Solution Bank.